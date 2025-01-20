Первый крупный город Восточной Пруссии: 80 лет со дня взятия Советска

Важный день в истории воинской доблести — 80 лет со дня взятия первого крупного города Восточной Пруссии — Тильзита. Сейчас он носит название Советск. Гитлеровское командование превратило населенный пункт в хорошо укрепленную крепость, а на защиту от советских войск бросило огромные силы — только в плен Красной Армии попали более 90 тысяч немецких солдат и офицеров. Еще 40 тысяч погибли. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов пообщался с участником событий тех дней.

В братской могиле покоится почти тысяча красноармейцев, которые штурмовали немецкий Тильзит в январе 1945-го. Место памяти и скорби для жителей российского Советска — здесь всегда лежат цветы и горит Вечный огонь.

На фронт Анатолий Михайлович попал в 1944-м, как только ему исполнилось 18 лет. И сразу в Восточную Пруссию — в неприступную, в чем были уверены сами немцы, — крепость, житницу Третьего рейха, символ всего их милитаризма.

«Там были очень мощные укрепления. Рвы, надолбы, доты, дзоты. Опорные пункты и так далее. Очень много полегло наших ребят», — заявил ветеран ВОВ Анатолий Терехов.

Укреплять Тильзит начали еще в начале тридцатых. По значимости в том регионе для немцев он шел сразу за Кенигсбергом, и первые, безуспешные попытки его штурма предпринимались еще в октябре 1944-го.

«Противник открыл шквальный огонь с самых разных сторон. Советская сторона понесла потери и решила отложить штурм Тильзита на более позднее время», — заявил главный специалист экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте РФ, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

Приказ о наступлении был отдан 13 января 1945-го, и уже к вечеру 19-го Тильзит, по сути, был взят в кольцо. 263-я Сивашская дивизия, 89-я танковая бригада под командованием полковника Соммера, 54-й стрелковый корпус генерал-лейтенанта Ксенофонтова атаковали город с трех сторон.

Одно из направлений удара пришлось с севера, с правого берега реки Неман. Тогда в январе 1945-го стояли лютые морозы. Наши войска перешли реку по льду. А моста, что сегодня соединяет Литву и Россию, тогда не было. Немцы взорвали его еще в 1944-м.

Взорванную переправу восстановили только после войны. Тильзит серьезно пострадал. Около 70% всех жилой застройки было уничтожено обстрелами и бомбежками.

«Нужно было тушить пожары, потому что немцы, отступая, жгли то, что не было разрушено бомбами, они просто поджигали дома. Немцы бежали, отступали, бросившие свое мирное население, потом коменданту округа Тильзит-Рагнит пришлось заботится о немецком населении. Женщины, старики, дети — такая забота была», — заявила хранитель фондов музея города Советска Светлана Козловская.

А ведь в годы войны Восточная Пруссия стала одним большим невольничьим рынком. В 56 лагерях и в личных хозяйствах у немцев содержались в рабстве почти 700 тысяч мирных граждан и военнопленных.

«Военнопленные работали где-то по 15 часов. Корм — брюква на воде. Примерно такая вот. Вымирание было огромное — около 58%», — заявил доктор исторических наук Вардан Багдасарян.

Те трудовые и концлагеря очень хорошо помнит и Анатолий Михайлович. Он лично взламывал ворота пяти таких фабрик смерти.

«В одном из концлагерей был встреча нашего солдата с отцом, который находился в том концлагере. Вот такая была встреча. Концлагеря представляли собой жуть, которую нельзя сравнить ни с чем. Рваные одежды, и сами они вот такие буквально. Их почти не кормили. Как они жили, как они выживали, трудно сказать», — заявил ветеран ВОВ Анатолий Терехов.

Тильзит стал первым крупным городом, взятым нашими войсками в ходе Восточно-прусской операции стратегической наступательной операции. Всего за две недели наступления они продвинулись на 100-130 километров, и уже к 27 января вышли на подступы к Кенигсбергу.