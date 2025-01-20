Будет дороже обычного: общий для РФ и Белоруссии полис ОСАГО заработает в апреле

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Общий для РФ и Белоруссии полис ОСАГО заработает в апреле

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Ежегодно через границу между странами проезжают около одного миллиона автомобилей.

Единый для России и Белоруссии полис ОСАГО заработает уже в апреле. Об этом «Известиям» рассказали в союзе автостраховщиков.

Ожидается, что его цена будет на 10-15% выше, чем у обычного договора. Например, для легковых машин переплата составит в среднем 3 тысячи рублей.

Эксперты отметили, что единый полис ОСАГО станет выгодным приобретением для тех, кто пересекает границу чаще двух раз за год. Интерес проявят и бизнесмены, которые занимаются туристическими и грузовыми перевозками. Ежегодно через границу между Россией и Белоруссией проезжают около одного миллиона автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе разговора российский лидер пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Также Путин поздравил президента и жителей Белоруссии с праздником Крещения Господня.

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