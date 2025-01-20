В России начала действовать скидка в 50% на детские авиабилеты

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Льгота распространяется на внутренние рейсы для пассажиров в возрасте от двух до 12 лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Сегодня в России начинает действовать льгота на детские авиабилеты. Как следует из приказа Минтранса, скидку в размере 50% получат пассажиры в возрасте от двух до 12 лет. При этом ребенок должен лететь в сопровождении хотя бы одного взрослого и иметь российское гражданство.

Льготу предоставят все отечественные авиакомпании. Она распространяется на внутренние рейсы. Кроме полетов в бизнес-классе и по субсидированным маршрутам приказ Минтранса предусматривает и другие положения. Например, теперь перевозчики должны бесплатно предоставить детям и их сопровождающим соседние места в одном ряду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтранс РФ с марта 2025 года начнет внедрять новую программу для обеспечения безопасности на воздушном транспорте. Таким образом российская инфраструктура приблизится к стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также улучшится рейтинг отечественной авиации.

В рамках программы реформируют специальные силы по охране безопасности, а экипажи самолетов пройдут обучение по противодействию терроризму и дебошам на борту.

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