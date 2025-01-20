В Туве начали расследование после сообщений об избиении военнослужащих

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 24 0

В Туве началось расследование после попавшего в Сеть видео с избиением военных

В Туве начали расследование после сообщений об избиении военнослужащих

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Избившего сослуживцев уже нашли.

В Республике Тыва начато расследование после появления информации о том, что в одной из военных частей якобы были зафиксированы случаи жестокого обращения с военными-контрактниками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства — там заявили, что взяли расследование на личный контроль.

Накануне в Сети появились кадры, как мужчины в военной форме жестоко избивают двух человек, один из пострадавших держится на ногах с помощью трости. Для нанесения ударов используются электрошокеры и дубинки.

«В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», — уточнили в пресс-службе.

Спецпредставитель главы республики по вопросам военной операции Тимур Куулар сообщил, что расследованием инцидента уже занимается следственно-оперативная группа военно-следственного комитета и военная прокуратура. Предполагаемые виновные уже установлены, в отношении них проводится доследственная проверка.

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