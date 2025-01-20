«Ушел в отрыв»: Natan рассказал, изменил бы жене не на реалити-шоу

Артист признался, что переживал депрессивный период.

Рэпер Алишер Мирзохонов, более известный как Natan, находился в тяжелом состоянии на момент съемок скандального реалити-шоу, поэтому повторил бы ситуацию, даже если бы находился не под камерами. Артист в новом выпуске «Шоу Воли» признался, что в джунглях ушел в отрыв.

«В том же состоянии, в котором я был, я сделал бы то же самое. Да, я бы ушел в отрыв. Я туда пошел отрываться. Я поехал только после того, как уже наделал ошибок. А что я буду врать сейчас: „О, нет, вы знаете, я бы сейчас все исправил?“ Я сейчас буду для красивого словца говорить: „О, вы знаете, да, я бы изменил, наверное, все и вряд ли бы допустил эти ошибки“. Да нет, откуда я знаю? Я в депресняке был», — сказал Natan.

При этом рэпер уверен, что если бы это не случилось на телепроекте, то произошло бы в Москве. В отрыв Natan мог бы уйти уже другим образом, например, с друзьями и алкоголем.

Телепроект о выживании звезд обернулся скандалом. Во время шоу Natan и блогер Валерия Чекалина (Лерчек) сильно сблизились. Жару поддали разлетевшиеся по Интернету ролики, на которых знаменитости страстно обнимаются, а также целуются. Позднее блогер призналась, что не знала о семейном положении Natan.

Однако потом полетели слухи и романе Natan с Бьянкой в ходе того же проекта. Певица же стала отрицать связь с рэпером, заявив что у них только рабочие отношения. При это в сети распространились кадры, на которых Natan и Бьянка страстно целовались под покровом ночи на лежаках.

Рэпер, видимо, понял, кого он теряет, поэтому решил попытать удачу еще раз и успокоить свою первую избранницу. Лерчек согласилась его простить, но только если они останутся в дружеских отношениях. Natan тоже не ожидал подобного заявления, но ничего не смог поделать и принял ее условие.

Сама певица Бьянка не намерена продолжать отношения с рэпером, так как влюблена в другого мужчину. Поцелуй с Natan на шоу, по словам певицы, произошел случайно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Natan находился на грани разрыва с женой перед реалити-шоу.