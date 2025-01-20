Представителям нацменьшинств особенно сложно живется в условиях нынешнего нацистского режима в Киеве.

При урегулировании конфликта на Украине необходимо учитывать интересы этнических меньшинств, которые там проживают и пытаются себя защищать. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный политолог Иван Коновалов.

«Естественно, учет интересов всех, кто представляет этот регион, был понятен изначально. Сама суть сложившейся ситуации была в том, что переворот был устроен в Киеве при поддержке запрудной Украины. Против этого переворота восстала восточная Украина во главе с Донбассом», — отметил он.

Эксперт напомнил, что на Украине проживают румыны, венгры, болгары, словаки. По словам Коновалова, представителям нацменьшинств особенно сложно в условиях нынешнего нацистского режима в Киеве.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности заявил, что урегулирование конфликта на Украине должно предусматривать соблюдение законных интересов всех проживающих там людей.

«Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть, его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», — подчеркнул российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин на встрече с членами Совбеза заявил об открытости России к диалогу с администрацией нового президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту.