«Стало болезненной темой»: Брэд Питт отказался жениться на Инес де Рамон

Актер не собирается связывать себя узами брака до тех пор, пока возлюбленная не согласится на заключение брачного договора.

Актер Брэд Питт и дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон пока не стали связывать себя узами брака. Причина тому — брачный договор: актер настаивает на его заключении, в то время как его возлюбленная «не хочет полностью отрекаться от своих прав».

«Свадьба отложена. Главная причина в том, что Инес отказывается подписывать брачный договор. Она не хочет полностью отрекаться от своих прав. Это стало болезненной темой для них обоих», — рассказал инсайдер.

Не так давно Брэду Питту пришлось пережить долгие и изматывающие судебные разбирательства с бывшей женой — Анджелиной Джоли. Актеры официально оформили развод только спустя восемь лет судов. Отношения с Инес Брэд начал три года назад. Вместе они ждали окончания судебного процесса, чтобы объявить о помолвке. Однако ситуация сложилась иначе: актер отложил свадьбу до тех пор, пока его невеста не согласится заключить брачный договор.

Состояние Брэда Питта оценивается в 400 миллионов долларов. Он стремится защитить его и избежать повторения истории с Анджелиной Джоли.

«Брэд знает, что для продолжения отношений с Инес нужен брачный договор. Он не в том положении, чтобы снова иметь дело с юридическими проволочками. На данный момент ему проще вообще обойти это стороной и отложить разговор о браке», — добавил источник.

Инес была оскорблена таким решением со стороны жениха. Она понимает, что Брэду пришлось через многое пройти во время развода с Анджелиной, однако считает несправедливым тот факт, что ей приходится расплачиваться за это.

«Инес хочет выйти замуж за Брэда и создать с ним семью. Однако она не хочет делать следующий шаг, не будучи уверенной, что будет защищена», — рассказал общий друг пары.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анджелине Джоли не хватает денег из-за судов с Брэдом Питтом.