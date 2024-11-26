С молотка уходит все: Анджелине Джоли не хватает денег из-за судов с Брэдом Питтом

Актриса распродает личные вещи, чтобы оплатить услуги адвокатов.

Судя по всему, совсем не до праздников Анджелине Джоли. Актриса стукнулась с нехваткой денег на фоне долгосрочных судебных разбирательств с бывшим мужем Брэдом Питтом. Все из-за больших трат на адвокатов. И теперь звезда даже вынуждена продавать личные вещи. Корреспондент «Известий» Максим Сироткин поделился подробностями.

Красная ковровая дорожка в Лос-Анжелесе. Под руку с Джоли, как позже напишут в американской прессе, копия юного Бреда Пита — их 15-летний сын Нокс. И юноша, похоже, выиграл в генетическую лотерею.

Он — в классическом черном смокинге, она — в шикарном платье. Модные мировые журналы тут же детально разбирают образы голливудской семьи.

«Звезда фильма „Мария“ выбрала винтажную вещь из коллекции Kit Vintage в Лос-Анджелесе — платье с завышенной талией, золотистым вырезом на бретелях и белоснежной юбкой. Она дополнила платье в стиле 70-х бриллиантовым колье и огромными серьгами», — пишут в иностранных СМИ.

Но другие американские таблоиды пишут — все это показное. Якобы Джоли взяла с собой сына специально, чтобы позлить бывшего мужа, показать, что дети на ее стороне. Да и все эти роскошные украшения на голливудской диве — лишь блестящая пыль в глаза журналистов. В действительности банковские счета Анджелины стремительно пустеют.

«Дело в том, что она уже много лет не снималась в высокобюджетных фильмах, поэтому у нее нет такого дохода, который ее бывший Брэд все еще может получать в Голливуде. Если судебное разбирательство затянется, она может остаться без гроша», — пишут американские СМИ.

Все дело в том, что в течение многих лет бывшая пара ведет спор из-за французского поместья «Шато Мираваль» стоимостью 164 миллиона долларов. На территории в 400 гектаров — леса, сады, виноградники, оливковая роща, на которой растет 13 разных сортов оливок, каскадные террасы, озеро. Ну и, конечно, дом с 35 спальнями, с которого открываются великолепные виды на поля и рощи Прованса. А ведь это когда-то было их семейным гнездышком.

«Эта винодельня была бизнесом, и Питт хотел выкупить ее долю, сделал предложение. Оказалось, что Джоли приняла это предложение, и затем следующее, что он узнает, — это то, что она пошла и продала свою половину конкуренту — русскому олигарху, который также был связан с производством спиртных напитков. Просто продала ему», — заявил адвокат по бракоразводным процессам Кристофер Мелчер.

Первый раунд судебных разбирательств оказался за Брэдом Питтом. Судья встал на его сторону. И это, похоже, изрядно потрепало как уверенность, так и кошелек Джоли. Адвокаты обходятся слишком дорого.

«Селебрити защищают не просто какие-то обыденные коллеги, а какие-то адвокаты, которые ориентированы на соответствующий уровень клиентов. Даже мы знаем пример с избранным президентом США Трампом, когда ему пришлось продавать свои суперджеты для того, чтобы покрыть услуги адвокатов», — заявил юрист Дмитрий Григорьев.

Никаких суперджетов у Джоли нет, поэтому с молотка уходит все: драгоценности, дизайнерские вещи, произведения искусства, цитируют в американской прессе слова ее знакомых. Многодетной актрисе якобы даже пришлось выставить на продажу свой винтажный Ferrari за полтора миллиона долларов. И, как оказалось, это не что-то новое. Звезда Голливуда уже давно потихоньку распродает свое имущество.

«Бывший муж Анджелины подарил ей картину Уинстона Черчилля 1943 года. Энджи держала ее какое-то время у себя, а потом решила продать. Картина ушла с аукциона за 11 с половиной миллионов долларов», — заявил американский блогер.

Поклонники же Бреда Питта не скрывают радости. По их словам, все попытки публично уколоть бывшего мужа и показать, кого он потерял, оказались бы по силам героине фильма «Мистер и миссис Смит», но, увы, не самой Джоли.

«Анджелина Джоли предпочитает отмалчиваться, и все трактуют какие-то ее поступки по-своему. И учитывая все те сложности со здоровьем, которые у нее были, несколько операций по женской части, конечно же, начинают злословить и говорить о том, что может быть, она принимает гормоны, может быть, она психически ненормальная», — заявила журналист-редактор в сфере культуры и шоу-бизнеса Евгения Заболоцких.

Новое заседание должно пройти якобы весной следующего года. Но юристы прогнозируют: дело может затянуться еще на пару лет. Осилит ли такое бухгалтерия звездной мамы — большой вопрос. Однако бросаться на любые коммерческие предложения Джоли не спешит. Выбирает только то, что нравится. Примером тому является премьера нового фильма «Мария», где Джоли сыграла царственную и хрупкую Марию Каллас.