«Второй раз я такое не выдержу!» — Айза снова заболела коронавирусом
Айза-Лилуна Ай снова заболела коронавирусом
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Подписчики уверены, что блогер халатно относится к своему здоровью.
Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай снова заболела ковидом. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
По словам блогера, недомогание возникло 20 января рано утром. Сначала ощущались признаки болезни: температура, дискомфорт в теле и заложенный нос. Однако уже днем Айза обнаружила, что это не обычная простуда, а коронавирус.
«Пупсики, мне лучше! Рада, что вчерашний день позади. Второй раз я такое не выдержу!» — написала звезда.
Уже на следующий день Айза почувствовала себя лучше. Поклонники очень волновались за ее самочувствие и поспешили поддержать.
«Выздоравливайте!»;
«Выздоравливай скорее. Береги себя. Мы тебя любим», — прокомментировали ситуацию подписчики.
К слову, часть фанатов Айзы уверена, что организм ослаб из-за слишком раннего пробуждения, которое начала практиковать экс-супруга рэпера. Они настояли, чтобы телеведущая больше заботилась о своем здоровье. Тем более, она уже болела коронавирусом в 2021 году. В тот раз она халатно отнеслась к мерам предосторожности.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Айза ввела строгие правила для своих сыновей.
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