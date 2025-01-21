Подписчики уверены, что блогер халатно относится к своему здоровью.

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай снова заболела ковидом. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам блогера, недомогание возникло 20 января рано утром. Сначала ощущались признаки болезни: температура, дискомфорт в теле и заложенный нос. Однако уже днем Айза обнаружила, что это не обычная простуда, а коронавирус.

«Пупсики, мне лучше! Рада, что вчерашний день позади. Второй раз я такое не выдержу!» — написала звезда.

Уже на следующий день Айза почувствовала себя лучше. Поклонники очень волновались за ее самочувствие и поспешили поддержать.

«Выздоравливайте!»;

«Выздоравливай скорее. Береги себя. Мы тебя любим», — прокомментировали ситуацию подписчики.

К слову, часть фанатов Айзы уверена, что организм ослаб из-за слишком раннего пробуждения, которое начала практиковать экс-супруга рэпера. Они настояли, чтобы телеведущая больше заботилась о своем здоровье. Тем более, она уже болела коронавирусом в 2021 году. В тот раз она халатно отнеслась к мерам предосторожности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Айза ввела строгие правила для своих сыновей.