«Это забота и любовь»: Айза ввела суровые правила для своих сыновей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Айза Лилуна-Ай воспитывает своих сыновей Сэма и Элвиса в строгости

айза ввела суровые правила для своих сыновей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Теперь братья встают рано даже во время каникул, а в качестве альтернативы социальным сетям и играм им предложены медитации.

Блогер Айза-Лилуна Ай запретила своим сыновьям Сэму и Элвису Tik-Tok и компьютерные игры, чтобы обезопасить их от резких скачков дофамина. О новых подходах к воспитанию мама мальчиков рассказала в своем Telegram-канале.

Своим детям телеведущая не разрешает смотреть видео, хронометраж которых меньше десяти минут. Донаты в мобильные или компьютерные игры также под запретом. Да и играть больше нет смысла — Айза установила суровые ограничения по времени.

Братья всегда просыпаются рано. Например, перед учебой они встают раньше на целый час, чтобы успеть провести медитацию, написать письмо, почитать, сделать зарядку и нормально позавтракать.

Спорт — неотъемлемая часть жизни мальчиков. Оба посещают зал три раза в неделю, а Элвис еще и занимается футболом и серфингом. Рацион — полностью натуральные продукты. Фастфуд или сладости, разумеется, под запретом.

«В общем, взялась я за парней. Пусть пока что для детей, особенно для Сэма, это все выглядит как насилие, но это забота и любовь», — рассказала Айза.

Элвис, в отличие от брата, похоже, отнесся к изменениям в жизни позитивно. Мальчику кажется интересным новое расписание, он с удовольствием отмечает в нем выполненные задачи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Олег Майами прокомментировал новые отношения Айзы.

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«Это забота и любовь»: Айза ввела суровые правила для своих сыновей

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