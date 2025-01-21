В Белоруссии началось досрочное голосование на президентских выборах

В Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента. Об этом сообщает Telegram-канал Центральной избирательной комиссии республики.

Уточняется, что избирательные участки будут открыты с 12:00 до 19:00 без перерывов. Также в сообщении заметили, что официального подтверждения отсутствия возможности проголосовать в основной день проведения выборов не нужно.

Известно, что выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Досрочно граждане республики смогут проголосовать с 21 января. Избирательные участки оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

За пост главы государства борются пять кандидатов: действующий президент республики Александр Лукашенко, Анна Конопацкая, Сергей Сыранков, Александр Хижняк и Олег Гайдукевич.

Для 70-летнего Лукашенко избирательная кампания стала седьмой по счету.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах президента Белоруссии.