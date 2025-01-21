Кириенко анонсировал получение президентских грантов почти 1,5 тыс. НКО

В 2025 году 1 497 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) получат гранты по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он уточнил, что более 4,7 миллиардов рублей уже направлены проектам-победителям. Всего на конкурс было подано десять тысяч заявок.

Отмечается, что 239 проектов из почти полутора тысяч связаны с Годом защитника Отечества и направлены на поддержку участников СВО, их семей, а также на сохранение исторической памяти о подвигах наших предков. Эти проекты получат 804 миллиона рублей на всех.

Кроме того, выделено 44 инициативы из четырех новых российских регионов: Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), а также из Запорожской и Херсонской области. На проекты этих субъектов выделено 210 миллионов рублей.

Помимо этого, было выделено 2,2 миллиарда рублей 84 субъектам РФ на проведение конкурсов на региональном уровне.

Второй конкурс Фонда президентских грантов стартует 3 февраля 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РФ запустили конкурс социальных архитекторов.