На Украине мужчину насильно мобилизовали, когда он выгуливал собаку

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Страна.ua: на Украине насильно мобилизовали мужчину пока он выгуливал собаку

На Украине сообщили о силовой мобилизации мужчины при выгуле собаки

Фото: Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

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После того, как хозяина увезли, питомец остался один на дороге.

В Кривом Роге местного жителя насильно мобилизовали, пока он гулял с собакой на улице. Об этом сообщило украинское издание Страна.ua.

Стали доступны кадры, на которых мужчины в полицейской форме и экипировке территориального центра комплектования (ТЦК) подошли к хозяину собаки. Разговор не задался: сначала мужчину начали теснить к забору, а затем скрутили и усадили в служебный автомобиль. Гражданин пытался освободиться, но у него не получилось. Когда его тащили в машину, собака бегала вокруг нее, а затем осталась одна посреди дороги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиянин пропал после нападения неизвестных в Грузии. На дороге к горнолыжному комплексу Тетнулди злоумышленники затолкали мужчину в белый Subaru и увезли. Известно, что он прибыл в Грузию как турист.

В момент нападения пострадавший был со своей спутницей. Неизвестные перекрыли им дорогу, начали угрожать оружием, а затем похитили мужчину, а сопровождающую его женщину отпустили. МВД Грузии сообщило, что расследует дело о нападении на российских граждан по статьям о грабеже и незаконном приобретении оружия.

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