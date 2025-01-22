Главного психиатра ВСУ задержали по подозрению в коррупции

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СБУ задержала разбогатевшего на $1 млн за время конфликта главного психиатра ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Зарплата у врача небольшая, но вот список движимого и недвижимого имущества внушительный.

После таких слов не удивительно если США, отправившие на Украину около 200 миллиардов долларов, захотят проверить куда пошли эти деньги. Их ожидает очень много открытий. Вот, например, сегодня в Киеве попал за решетку главный психиатр ВСУ. Это один из членов комиссии, которая решала, годен новобранец к отправке на фронт или нет.

Зарплата у врача небольшая, но вот список движимого и недвижимого имущества, которое он приобрел за время боевых действий: две элитные квартиры в Киеве, еще одна в Одессе, два земельных участка и четыре немецких внедорожника. Лишь по предварительным оценкам доктор украл миллион долларов.

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