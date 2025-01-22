«Задавайте больше вопросов»: МВД России призвало никому не доверять без проверки

Все сведения, полученные из необычных каналов, необходимо проверять, иначе можно стать жертвой мошенников.

Самый действенный способ защиты от мошенников — никому не доверять без проверки. Об этом рассказали специалисты МВД России в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Эта концепция известна как Zero Trust (нулевое доверие). В мире, где угрозы могут подстерегать на каждом шагу, ее возникновение было неизбежно. Ежедневно происходят ситуации, в которых принцип нулевого доверия оказывается полезен — например, звонки из «банков».

Если сотрудник просит обновить данные, не следует торопиться выполнять его инструкции. Закончив разговор, необходимо снова позвонить в банк — по номеру, указанному на его сайте — и удостовериться, что вы разговаривали с его реальным представителем, а не мошенником.

Такой же алгоритм необходим в случаях, когда ваш «друг» просит взаймы. В наши дни даже знакомый голос и лицо человека на видео — не показатель того, что вы не стали жертвой мошенников. И то, и другое можно сфальсифицировать.

Следует ответственнее подходить к выбору пароля. Варианты «Qwerty123» или «123456» сравнимы с полным отсутствием защиты. Когда дело касается разглашений каких-либо данных или ваших финансов, убедитесь, что это действительно необходимо, задайте как можно больше вопросов и не разглашайте сведения о себе до тех пор, пока не получите существенных ответов.

Услуга на интернет-портале требует паспортных данных, а магазин не может оформить заказ без полного имени, адреса и номера телефона? Следует подумать: действительно ли без этого нельзя обойтись? Если можно, не предоставляйте о себе сведений.

Если звонок поступил от имени организации — спросите юридический и фактический адрес и ФИО руководителя. Когда звонят из «правоохранительных органов» — узнайте номер телефона дежурной части, а затем сверьте предоставленную информацию с оригиналом.

Следует остерегаться всего, что кажется подозрительным, странным или неуместным. Перед тем, как взаимодействовать с такими вещами, остановитесь. Не позволяйте злоумышленникам заставить вас принимать необдуманные решения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мошенники воруют криптовалюту с помощью Лягушонка Пепе.