Тяжелейшие уличные бои и огромные потери. Сегодня в нашей стране вспоминают важный день в истории Великой отечественной войны — ровно 80 лет назад отряды Красной Армии под командованием генерала Черняховского взяли штурмом крупный опорный пункт войск Вермахта — город Инстербург.

Победа далась нелегко, отвоевывать пришлось буквально каждый метр. Всего за сутки советские войска потеряли около четырех тысяч солдат и офицеров. Почему так много? Об этом — корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Александр Твардовский в очерке о взятии Инстербурга «Гори, Германия, гори» писал:

«Гори и корчись в огне, в таком самом, каким ты не смогла, но хотела сжечь все живое, честное и радостное на земле. Гори, так тебе и надо!».

Взятие этого города далось Красной Армии большой ценой — всего за сутки в боях мы потеряли четыре тысячи солдат.

Почти каждое здание здесь было укрепленной до зубов огневой точкой. Зная о предстоящем штурме, немцы отправили в город мощное подкрепление. Все это хорошо помнит участник тех сражений Варос Амаякович Аветисян. Ему 101 год, участник Сталинградской битвы, он дошел до Польши и Восточной Пруссии:

«Немцы ожесточенно воевали, когда мы вошли уже на территорию Пруссии. Они уже и себя не жалели, живьем бросались под танки, чтобы взорвать их. Они понимали, что проигрывают, но был приказ Гитлера — воюйте до последнего человека».

Наступление началось вечером 21 января — после артподготовки. Основной удар пришелся с севера — наши войска вступили в бой за этот мост. А после его разминирования начался бой.

«Наши танки с нашей артиллерией именно по этой дороге вышли на простор Инстербурга. До города оставалось буквально полтора километра», — рассказал Игорь Еврофеев, краевед, член Союза писателей РФ, член Союза журналистов РФ.

Застройка города была очень плотной. Между домами — никаких промежутков и переулков. Здания штурмовали прямо с улиц — через окна и двери.

Советская армия, как и при взятии Тильзита, освобождала здесь военнопленных, среди них — англичане, поляки, французы:

«На всех языках звучит „спасибо“ русским воинам».

Многие из них содержались в замке Георгенбург. Во время войны его территория была соединена с конезаводом, и немцы часто приезжали сюда выбрать себе слуг.

«Были невольничьи рынки, куда приводили этих остарбайтеров, где хозяин поместья, фальварка мог посмотреть дешевого здорового работника. Что касается замка Георгенбург здесь был лагерь», — рассказала краевед Галина Каштанова-Ерофеева.

Несмотря на ожесточенные бои, некоторые здания в Инстербурге удалось — спасти благодаря советским офицерам. Этот дом, построенный в середине XIX века — помнит Кандинского, Томаса Манна, Адольф Гитлер в 1933 году агитировал за национал-социалистов, а после войны здесь бывала Любовь Орлова.

«Командир танкового батальона лейтенанту Юрию Сологубу говорит — оставляем твой танк здесь, задание такое: дом красивый, не давай стрелять, ни немцам, ни нашим! Сохранить? Да, дом действительно сохранился», — поясняет Галина.

Инстербург, как ранее Рагнит, Тильзит и другие города — был взят в ходе восточно-прусской наступательной операции. Первым ее этапом стала Инстербургско-Кенигсберская операция. Фронтом командовал самый молодой генерал армии времен Великой Отечественной –дважды герой Советского Союза — Иван Черняховский.

«Мой командир — генерал Черняховский. Он был превосходным военачальником, Героем Советского Союза. Он погиб в феврале 1945-го года, этот день я никогда не смогу забыть. Талантливейший командир, день и ночь вместе с солдатами он был в окопах», — рассказал ветеран ВОВ Варос Аветисян.

Его именем в 1946 году назвали город. Инстербург стал Черняховском. В боях в Восточной Пруссии погибло 126 тысяч красноармейцев, больше полумиллиона были ранены. О том, насколько ожесточенными были бои можно судить лишь по тому, что Кенигсберг наши войска займут лишь через два с половиной месяца — 9 апреля 1945-го.