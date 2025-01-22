Российские танкисты поразили командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 35 0

Опубликовано видео, как экипаж танка Т-72Б3М нанес удар по командному пункту ВСУ

Фото, видео: Юрий Смитюк/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Корректировка огня осуществлялась операторами БПЛА.

Танкисты группировки войск «Восток» из Забайкалья прямой наводкой уничтожили командный пункт украинских боевиков на одном из направлений. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений экипаж танка Т-72Б3М под воздействием FPV- дронов противника выдвинулся на передний край обороны подразделения ВСУ и сходу нанес мощный огневой удар, отработав по выданным координатам. За боевой работой наших военнослужащих наблюдал расчет беспилотного аппарата «Орлан-30», а также вносил корректировку огня по целям ВСУ.

Танкисты восточной группировки помогают штурмовикам вскрывать самые защищенные позиции противника, выдавливая украинских националистов из ДНР.

Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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