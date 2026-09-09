«Звук был страшный»: подробности атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск

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Украина била целенаправленно по мирному населению. Среди погибших есть ребенок.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В то время, как наши войска бьют по военным объектам, ВСУ атакуют жилые кварталы. В Новороссийске в результате массированного ночного налета погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Как заявил губернатор Краснодарского края, этот удар по региону стал одним из самых масштабных. Атака длилась более 12 часов. В городе введен режим ЧС. Корреспондент «Известий» Олеся Баранник о последствиях теракта.

По характеру разрушений четко видно, что ВСУ били целенаправленно по мирному населению. Сразу в нескольких подъездах выбиты окна, а квартиры с пятого по седьмой этаж уничтожены полностью.

— Звук был такой страшный. Мы все уже засыпали, когда он был уже вблизи — все аж вздрогнули.

— Звук беспилотника, удар и сразу дым пошел. Вот тут все еще эти «шарики» — они разлетелись.

В результате циничного целенаправленного удара по мирным жителям повреждены восемь домов. Пять из них — большие многоэтажки, как дом Юлии.

Вместе с двухлетним сыном она пережидала опасность в ванной. С вечера подготовили документы и вслушивались в каждый шорох. Надеялись, что во второй раз в одно место не прилетит — они только недавно закончили ремонт после предыдущего удара украинского беспилотника по их дому. И вот новая атака по обычным жильцам.

«Это наша спальня. Вот она пострадала больше всего. Здесь повылетали окна. Это хорошо, что у нас не было в этот момент в спальне. Вы сами видите — здесь все стекло на кровати», — говорит Юлия Рубанова.

Так сейчас выглядит одна из квартир на пятом этаже. Осталась лишь груда обломков, стена между комнатами полностью уничтожена, окна выбиты, а на полу остались лежать детские рисунки.

Именно дети, судя по всему, были целью еще трех точных ударов украинских боевиков. Атакованы два детских сада и школа. Еще один прилет — по православной церкви. От ее куполов остался лишь обугленный каркас. Всего в городе погибли четыре жителя, еще 29 пострадали.

«В городскую больницу № 1 города Новороссийска поступило 17 пациентов. Сейчас они находятся на лечении. Четыре пациента из них тяжелые», — сказал заместитель главного врача по медицинской части больницы № 1 Денис Пунтасов.

Для ВСУ преградой не стали ни вера, ни сочувствие к женщинам и детям. Среди погибших есть ребенок. В центре города уже организован стихийный мемориал — к нему несут цветы и детские игрушки.

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