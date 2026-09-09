Атака БПЛА на Новороссийск: что происходит в городе после ночного налета

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Прилет беспилотников по Краснодарскому краю стал одним из самых масштабных за все время конфликта.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В то время как наши войска бьют по военным объектам, ВСУ атакуют жилые кварталы. В Новороссийске в результате массированного ночного налета погибли четыре человека, в том числе один ребенок.

Как заявил губернатор Краснодарского края, этот удар по региону стал одним из самых масштабных. Ранения получили 29 мирных жителей. Трое из них сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте развернули мобильный госпиталь. Повреждены пять многоэтажек, частные дома, здания детского сада и храма.

По факту нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В городе введен режим ЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал об атаке украинского беспилотника на автовокзал в Брянской области. В результате удара погиб мужчина. Врио губернатора региона Егор Ковальчук выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что власти окажут им всю необходимую помощь.

Кроме того, ВСУ с помощью беспилотников ударили по жилым кварталам в Саратовской области.

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