Вопрос гуманитарного внимания: в США начались массовые задержания нелегальных мигрантов

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В США начались массовые задержания нелегальных мигрантов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мексика запустила программу по приему высланных сограждан.

В США начали массово задерживать нелегальных мигрантов. Об этом заявил в интервью CNN представитель администрации Трампа Томас Хоман. Операции проводит американская иммиграционная и таможенная полиция. После задержания мигрантов планируют депортировать из страны.

Значительное число нелегалов родом из Мексики, где уже отреагировали на действия Вашингтона и запустили программу приема высланных сограждан. Помимо этого, президент страны Шейнбаум заявила, что Мехико позаботится о людях на границе с США и не бросит их на произвол судьбы.

Речь зашла и о более провокационном решении Трампа — переименовании Мексиканского залива.

«США прежде всего переименовали свой южный континентальный шельф. Для нас это все еще Мексиканский залив, как и для остального мира», — заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Она также подчеркнула, что ее страна всегда готова защищать свой суверенитет и независимость, но при этом стремится к уважительному диалогу с США. Однако сотрудничество может не состоятся из-за агрессивной позиции Трампа. Напомним, он пригрозил повысить таможенные пошлины на импорт из Мексики до 25% уже с 1 февраля.

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