Суд продлил домашний арест Валерии и Артему Чекалиным

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 27 0

В отношении экс-супругов возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из страны более 250 миллионов рублей.

Суд продлил домашний арест Лерчек до 26 марта

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Суд продлил домашний арест блогеру Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным до 26 марта 2025 года. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда. Домашний арест продлен в рамках дела о незаконном выводе из страны более 250 млн рублей с использованием подложных документов.

На заседании Артем Чекалин заявил, что семь месяцев находится в РФ и не собирается сбегать. В связи с этим он просил смягчить ему меру пресечения, назначив запрет определенных действий.

Ранее адвокаты Чекалиных обжаловали решение суда о домашнем аресте, однако апелляционный суд оставил его в силе. 

Экс-супруги и их бизнес-партнер Роман Вишняк подозреваются в незаконном выводе из России в Дубай более 250 млн рублей с использованием поддельных документов. Источник «Известий» рассказал, что ущерб от деятельности блогеров может превышать 500 млн рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем занимается Лерчек под домашним арестом.

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