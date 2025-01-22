Суд продлил домашний арест Валерии и Артему Чекалиным

Суд продлил домашний арест блогеру Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным до 26 марта 2025 года. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда. Домашний арест продлен в рамках дела о незаконном выводе из страны более 250 млн рублей с использованием подложных документов.

На заседании Артем Чекалин заявил, что семь месяцев находится в РФ и не собирается сбегать. В связи с этим он просил смягчить ему меру пресечения, назначив запрет определенных действий.

Ранее адвокаты Чекалиных обжаловали решение суда о домашнем аресте, однако апелляционный суд оставил его в силе.

Экс-супруги и их бизнес-партнер Роман Вишняк подозреваются в незаконном выводе из России в Дубай более 250 млн рублей с использованием поддельных документов. Источник «Известий» рассказал, что ущерб от деятельности блогеров может превышать 500 млн рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем занимается Лерчек под домашним арестом.