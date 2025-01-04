«Ушла в креатив»: чем занимается Лерчек под домашним арестом

Суд по делу блогера и ее бывшего супруга пройдет 25 января.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) во время домашнего ареста собирает пазлы и печет пироги. Об этом рассказал источник изданию Super.

«Лера, помимо того, что активно проводит время с детьми, стала больше заниматься творчеством, интересоваться вопросами искусства. Она думает над тем, какие идеи хотела бы воплотить. Ушла в творчество, ушла в креатив», — отметил источник.

Кроме того, блогер занимается домашними тренировками, часто собирает пазлы разных уровней сложностей, а также постоянно готовит, печет пироги и строит планы на будущее.

При этом бывший супруг Лерчек — Артем Чекалин — занимается спортом и саморазвитием. Адвокат предпринимателя Сергей Гуров отметил, что его клиент все трудности переносит стоически.

Суд продлил домашний арест Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину до 25 января в рамках дела о вывозе из России более 250 миллионов рублей. Ранее адвокаты экс-супругов обжаловали решение суда о домашнем аресте, однако апелляционный суд оставил его в силе.

По данным следствия, Чекалины с партнерами продавали фитнес-марафоны в Сети, но договора были заключены с иностранными юрлицами. Оплата за марафоны также поступала на счета зарубежных финансовых организациях. При этом в учреждения, контролирующие валютные операции, подавались документы с недостоверными данными.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рэпер Natan поставил точку в отношениях с Лерчек.