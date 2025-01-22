Российские войска освободили населенный пункт Западное в Харьковской области
Вооруженные Силы РФ продолжают проведение специальной военной операции.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что войска этой группировки также нанесли поражение живой силе и технике противника в нескольких районах населенных пунктов в Харьковской области: Каменка, Зеленый гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая.
Кроме того, было российские войска нанесли поражение вражеской силе в населенных пунктах Ямполь, Северск и Колодези в ДНР.
Боевики ВСУ потеряли более 460 человек, танк, а также семь бронированных машин.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Ростовской областью обезвредили три беспилотника ВСУ.
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