Российские войска освободили населенный пункт Западное в Харьковской области

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Срочная новость 43 0

Вооруженные Силы РФ продолжают проведение специальной военной операции.

Российские войска освободили населенный пункт Западное в Харьковской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что войска этой группировки также нанесли поражение живой силе и технике противника в нескольких районах населенных пунктов в Харьковской области: Каменка, Зеленый гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая.

Кроме того, было российские войска нанесли поражение вражеской силе в населенных пунктах Ямполь, Северск и Колодези в ДНР.

Боевики ВСУ потеряли более 460 человек, танк, а также семь бронированных машин.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Ростовской областью обезвредили три беспилотника ВСУ.

Тема:
Спецоперация
22 янв
Операторы БПЛА не дали противнику перевести дух. Лучшее видео из зоны СВО
21 янв
«Град» ударил по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
21 янв
Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
20 янв
Обстановка неспокойная: ВСУ ведут активное сопротивление в районе Плехово
20 янв
Ка-52М разнес «опорник» ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
20 янв
Артиллеристы группировки войск «Днепр» поразили группу пехоты ВСУ в Запорожье
19 янв
Дополнительные резервы не помогают: ВСУ несут колоссальные потери в курском приграничье
18 янв
Российские войска освободили населенный пункт Времевка в ДНР
17 янв
Артиллеристы громят технику ВСУ на красноармейском направлении
17 янв
Российские военные сообщают о дефиците западной техники у ВСУ
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.93
-2.03 103.29
-1.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:14
Кто должен платить? Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву
13:00
Москва и Ташкент подписали программу стратегического партнерства в военной сфере
12:50
Путин переназначил Игоря Краснова на пост генерального прокурора РФ
12:47
«Время перемен!» — Орбан призвал ЕС пересмотреть политику санкций в отношении России
12:41
Российские войска освободили населенный пункт Западное в Харьковской области
12:39
«Стабильно»: Патрушев заявил о росте производства сырого молока до 34 млн тонн в 2024 году

Сейчас читают

Урановые контрсанкции испортили санкции: топливо в США не идет, цены и риски растут
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака
Миллионы превратились в пепелище: кто из звезд Голливуда потерял дома из-за пожаров
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год