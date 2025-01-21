Над Ростовской областью обезвредили три беспилотника ВСУ
Слюсарь: силами ПВО сбито 3 БПЛА в районе Каменска-Шахтинского
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Воздушные атаки отражаются в период с 21:30 по московскому времени.
В районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировано три украинских беспилотника. Воздушные атаки отражаются в период с 21:30 по мск, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«С 21:30 силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Каменска-Шахтинского сбито 3 БПЛА», — говорится в сообщении.
Слюсарь также отметил, что в ходе атаки никто не пострадал. Дежурные спасательные службы не получали сообщений о разрушениях на земле. Военные продолжают работу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что средства ПВО уничтожили три украинских дрона в небе над Черным морем и Крымом. Минобороны России сообщило, что беспилотники были ликвидированы в период с семи до восьми часов вечера по московскому времени.
За ночь над территоррией нашей страны было уничтожено 55 БПЛА. Над Брянской областью сбили 22 дрона, над Ростовской 12, десять — над Смоленской, шесть над Воронежской и один над Курской.
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