Над Ростовской областью обезвредили три беспилотника ВСУ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Слюсарь: силами ПВО сбито 3 БПЛА в районе Каменска-Шахтинского

силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага.

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Воздушные атаки отражаются в период с 21:30 по московскому времени.

В районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировано три украинских беспилотника. Воздушные атаки отражаются в период с 21:30 по мск, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«С 21:30 силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Каменска-Шахтинского сбито 3 БПЛА», — говорится в сообщении.

Слюсарь также отметил, что в ходе атаки никто не пострадал. Дежурные спасательные службы не получали сообщений о разрушениях на земле. Военные продолжают работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что средства ПВО уничтожили три украинских дрона в небе над Черным морем и Крымом. Минобороны России сообщило, что беспилотники были ликвидированы в период с семи до восьми часов вечера по московскому времени.

За ночь над территоррией нашей страны было уничтожено 55 БПЛА. Над Брянской областью сбили 22 дрона, над Ростовской 12, десять — над Смоленской, шесть над Воронежской и один над Курской.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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Над Ростовской областью обезвредили три беспилотника ВСУ

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