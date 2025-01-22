«Была уверена, что все получится»: как Ангарская родила двоих детей с диагнозом бесплодие

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская откровенно рассказала о бесплодии

«Была уверена, что все получится»: как Ангарская родила двоих детей с диагнозом бесплодие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Артистка смогла преодолеть испытания и стать счастливой мамой.

Врачи ставили звезде Comedy Woman Надежде Ангарской диагноз бесплодие. Однако, как выяснилось, все дело было в лишнем весе. Сейчас артистка мать двоих детей, но перед этим ей пришлось преодолеть непростые испытания. Откровенно об этом она рассказала в личном блоге.

Ангарская смогла похудеть самостоятельно, без врачей «и без мяса». За полгода артистка сбросила 30 килограммов. В результате у нее стали выпадать волосы из-за дефицита железа. Недостаток витаминов был связан с тем, что Ангарская стала потреблять меньше пищи. Тогда артистка обратилась к трихологу.

«Прошла обследование, даже генетику смотрели. В итоге — цитирую: „Родишь — приходи“. Родишь? Как? У меня ведь диагноз. И я поверила. Я была уверена, что у меня все получится. И о чудо! Сама забеременела. Все прошло хорошо. И я сама родила», — поделилась Ангарская.

После рождения первого сына Давида к актрисе снова пришел лишний вес, с которым бороться не получалось. На Ангарской также негативно сказался развод с первым мужем иорданцем Раедом Бани. Сейчас она счастлива в браке с футбольным тренером Николаем Федчуком, которому она родила второго сына Даниила. После появления на свет малыша артистка занимается со специалистами и сидит на диете, чтобы привести себя в форму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надежду Ангарскую запугивали врачи во время беременности. Специалисты ставили ее первому ребенку синдром Дауна.

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