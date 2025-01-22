Эрдоган заплакал на церемонии прощания с жертвами пожара в турецком отеле
Трагедия унесла жизни 76 человек.
Фото: Reuters/АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ ИХЛАС
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Президент Турции Реджеп Эрдоган не смог сдержать слез на церемонии прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте Карталкая, которую транслировали местные телеканалы.
Эрдоган приехал в провинцию Болу и посетил похороны восьми человек из одной семьи, которые не смогли вырваться из охваченного пламенем 12-этажного здания.
Страшная трагедия унесла жизни 76 человек, находящихся в деревянном отеле Grand Kartal. Турецкий лидер объявил 22 января днем национального траура.
Возгорание произошло в ночь на 21 января на этаже, где расположен ресторан. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям. Его долго не могли взять под контроль.
Внутри находились более 230-ти постояльцев. Люди в панике связывали вместе простыни и пытались по ним спуститься из окон. Уточняется, что пожарная сигнализация в отеле не сработала. Гости также жаловались на отсутствие света и аварийных систем оповещения. Администрация отеля (его владелец также задержан) выразила соболезнования и обещала сотрудничать со следствием.
В связи с пожаром задержали девять человек. Свыше десяти пострадавших, по данным Reuters, госпитализированы, опознание погибших продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при пожаре на курорте.
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