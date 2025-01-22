Два скрипичных ключа на двери: Никиту Ефремова обеспокоили поступающие угрозы

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 848 0

Бизнесмену Никите Ефремову и его сотрудникам поступают угрозы

Бизнесмен Никита Ефремов «Известиям»: мне и моим сотрудникам поступают угрозы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Такие метки оставляет известный в интернете пользователь под никнеймом «Пианист-уничтожитель». После на месте происходит пожар.

Бизнесмену и блогеру Никите Ефремову, чей магазин в Москве стал жертвой вандалов, поступают угрозы. Об этом он рассказал в разговоре с 5-tv.ru.

Кроме того, давлению со стороны неизвестных лиц подвергаются также сотрудники магазина кроссовок.

«Уже некоторое время моя компания подвергается давлению со стороны неизвестных лиц. Я обратился в органы правопорядка для расследования угроз в мой адрес и в адрес моих сотрудников, а также для расследования случившихся на прошлой и этой неделе инцидентов причинения ущерба моим магазинам», — рассказал Никита.

На магазин предпринимателя в Москве неизвестные напали 20 января. Злоумышленники испортили двери магазина кроссовок краской из баллончика — они нарисовали граффити с двумя скрипичными ключами.

Известно, что данный знак использует известный в интернете пользователь под никнеймом «Пианист-уничтожитель» — таким образом он предупреждает своих жертв о грядущем поджоге.

Сотрудники магазина обратились в правоохранительные органы, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бизнесмен Никита Ефремов «обул» покупателей.

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