Вывела в свет: дочь Волочковой Ариадна рассказала о реакции матери на ее жениха

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Анастасия Волочкова одобрила жениха своей дочери

Дочь Волочковой Ариадна впервые рассказала о реакции матери на ее жениха

Фото: www.globallookpress.com/© Vadim Tarakanov

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Звездная наследница подтвердила серьезность отношений с парнем.

Дочь российской артистки балета Анастасии Волочковой Ариадну на публичном мероприятии в честь маминого дня рождения сопровождал молодой человек. Девушка поделилась с URA.RU тем, как мама отозвалась о ее избраннике.

Арианда редко появляется в объективах камер. Посещение дочкой праздника стало неожиданным и для самой звезды.

«Она сама изъявила желание прийти на праздник. Я этому очень рада!» — говорит Анастасия.

После встречи с дочкой Волочкова вскрикнула от радости, затем они вдвоем позировали фотографам. Затем Ариадна позвала парня, чтобы тот присоединился к их компании.

«Мама с моим молодым человеком уже знакома. Мой выбор она одобрила: мы же пришли сегодня вместе», — уточнила девушка.

Звездная наследница подтвердила серьезность отношений с парнем. Дочь Волочковой рассказала, что с любимым уже размышляет о свадьбе, которая может пройти в нынешнем году. Также Ариадна ответила, что готова заключить один брак на всю жизнь.

«Только так и никак иначе», — подтверждает она.

Молодой человек везде следовал за любимой и ухаживал за ней. Ариадна улыбалась, и было видно, что она счастлива.

Напомним, что сама Анастасия Волочкова отдыхает с 25-летним танцором Марчелом на Мальдивах. Однако на дне рождении звезда заверила, что отношения с мужчиной у нее лишь дружеские.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова высказалась о тюремном сроке бывшего кавалера.

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