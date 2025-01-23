В Совфеде предложили присвоить Юрию Шатунову звание народного артиста России

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Сенатор Гибатдинов: на примере Шатунова взрастает поколение новых музыкантов

В Совфеде предложили присвоить Юрию Шатунову звание народного артиста России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Жители страны обращаются с такой просьбой к сенатору.

В Совете Федерации предложили наградить Юрия Шатунова почетным званием народного артиста России. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на обращение к министру культуры сенатора Айрата Гибатдинова.

Он сообщил, что к нему обратился неизвестный участник спецоперации с просьбой выказать честь творчеству Шатунова. Подобные просьбы поступали и от многих других жителей страны.

«Его творчество поднимало моральный дух во время непростых первых десятилетий становления Российской федерации после распада Советского Союза. На примере Шатунова взрастает поколение новых отечественных музыкантов и артистов, а его песни стали, действительно, культовыми, и сочетают в себе приверженность ценностям любви, верности и добропорядочности, которые как никогда актуальны сегодня», — сказал Гибатдинов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вдова Шатунова регистрирует товарный знак «Ласковый май». Певец долго боролся за права на свои песни с бывшим продюсером. Лишь через два года после смерти удалось добиться справедливости.

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В Совфеде предложили присвоить Юрию Шатунову звание народного артиста России

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