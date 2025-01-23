Тигренок с переломами приехал на лечение в Петербург

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 595 0

Хоспис «Дом Тигра»: тигренок с переломами приехал на лечение в Санкт-Петербург

Фото, видео: Telegram/Tiger House/Дом Тигра/tigerhousespb; 5-tv.ru

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Как именно малышка получила травмы — неизвестно.

Маленькая тигрица из Нижнего Новгорода с переломами плечевых костей доставлена на лечение в Санкт-Петербург. Об этом сообщил хоспис для крупных кошек «Дом Тигра» в своем Telegram-канале.

Тигренок должен был отправиться в зоопарк в Нижнем Новгороде. Однако организация не смогла позволить себе содержание еще одного тигра, которому требуется лечение и, в лучшем случае, компания. Было принято решение отправить животное в хоспис.

Как животное получило травмы, пока не ясно. Ветеринары предполагают, что переломы плечевых костей — следствие неправильного кормления. Дело в том, что неподходящий рацион у котят приводит к развитию алиментарного гиперпаратиреоза. Кости становятся хрупкими и ломаются от обычных движений.

К счастью, болезнь можно вылечить. В хосписе тигрицу ждет обследование и курс лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Приморье автомобиль сбил тигра. Животное выжило и скрылось в лесу. Отмечается, что хищник модет быть опасен: вероятно, что он появится на терртории населенных пунктов или частных дворов в поисках легкоц добычи.

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