«Симптомы налицо»: звезда Голливуда Роб Шнайдер жестко прошелся по Зеленскому

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Американский актер Роб Шнайдер высмеял Зеленского

Фото, видео: Reuters/Yves Herman; 5-tv.ru

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Комик отметил, что можно дать $ 100 миллиардов Украине, но через неделю президент снова будет на мели.

Сами американцы, почувствовав небольшую оттепель, начали напрямую подсказывать президенту, кто в этой украинской компании недоговороспособный.

«Ясен пень, что Зеленский нарик. Все симптомы налицо. Дашь ему лярд, через неделю он опять на мели. Всю дорогу в этой грязной футболке, которую ему подарил Шон Пенн. И без конца бредит типа: «Я нанесу поражение России!» — сказал американский актер и комик Роб Шнайдер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава крымского парламента Владимир Константинов призвал созвать новый Нюрнбергский процесс над Зеленским.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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