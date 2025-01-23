Комик отметил, что можно дать $ 100 миллиардов Украине, но через неделю президент снова будет на мели.

Сами американцы, почувствовав небольшую оттепель, начали напрямую подсказывать президенту, кто в этой украинской компании недоговороспособный.

«Ясен пень, что Зеленский нарик. Все симптомы налицо. Дашь ему лярд, через неделю он опять на мели. Всю дорогу в этой грязной футболке, которую ему подарил Шон Пенн. И без конца бредит типа: «Я нанесу поражение России!» — сказал американский актер и комик Роб Шнайдер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава крымского парламента Владимир Константинов призвал созвать новый Нюрнбергский процесс над Зеленским.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.