Марк Рютте свою ошибку не заметил и продолжил раскидываться призывами к странам Запада, в том числе заявил о поддержке Украины.

Генсек НАТО Марк Рютте перепутал направление наступления на Украине. Заявление он сделал во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Видеозапись с выступления опубликовал YouTube-канал NATO News.

«Линия фронта движется в неправильном направлении — на восток», — сказал Рютте.

Следует отметить, что в реальности фронт смещается на запад. Рютте свою ошибку не заметил и продолжил выступление. Генсек НАТО призвал поменять траекторию конфликта на Украине.

Он также заявил о необходимости усилить поддержку Украины. Помимо этого, Рютте отметил, что украинский конфликт имеет геополитическое значение. В этой связи все страны Запада должны принимать участие в поддержке киевского режима.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву. В Старом свете начинают понимать, что совсем скоро США могут бросить их на произвол судьбы.