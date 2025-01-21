Разбросаны по небу: шесть планет оказались этой ночью по одну сторону от Солнца

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Их было видно невооруженным глазом.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сразу шесть планет оказались этой ночью по одну сторону от Солнца. И теперь жители Земли могут невооруженным глазом наблюдать на небе Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. При этом Уран и Нептун также в поле зрения. Но рассмотреть их возможно только с помощью телескопа.

Многие поспешили назвать явление парадом планет. Однако в реальности это не совсем так. Планеты сейчас буквально разбросаны по всему небу. А сближение произойдет 28 февраля. Тогда к обозначенной шестерке на одну ночь присоединится Меркурий. И как раз в этот момент четыре из семи планет окажутся практически на одной линии. Это будет так называемый малый парад. А вот большой парад, когда в колонну выстроятся сразу пять планет, произойдет в сентябре 2040 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Луна впервые была включена в ежегодный список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой. 

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