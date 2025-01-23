«Подкармливайте правильно»: как предотвратить «гниение» мозга

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Психолог Кузьмина: качественный контент поможет избежать гниение мозга

Чтобы предотвратить «гинение» мозга необходимо следить за тем, что он «ест».

Фото: www.globallookpress.com/© Jay Shaw Baker

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Неконтролируемое потребление информации в интернете особенно опасно для подростков.

Чтобы предотвратить «гниение» мозга, необходимо следить за тем, что он «ест». Об этом изданию aif.ru рассказала кандидат психологических наук Анна Кузьмина.

Оксфордский словарь назвал словом 2024 года термин «брейнрот». В переводе с английского это буквально гниение мозга. Это разговорное слово, связанное с интернет-контентом низкого качества или способным навредить аудитории.

По словам специалиста, особенно осторожными с информацией в сети нужно быть детям и подросткам, которые еще не могут правильно фильтровать поступающие сведения. Однако и взрослым необходимо следить за контентом, который они поглощают. Ведь фраза: мы — то, что мы едим применима и к мозгу.

Еще эксперт советует отказаться от взаимодействия с гаджетами за два часа до сна и во время еды. А также разбавлять бесконечное сидение в интернете чем-нибудь полезным. Например, чтением книг, прогулкой или посещением музея.

«Нейропсихологическими исследованиями доказано, что с развитием цифровых технологий психологические механизмы обработки и хранения информации, которые сформировались в процессе длительной эволюции человека, изменяются подобно физиологическим функциям, освобожденным техникой от естественных нагрузок», — сказала Кузьмина.

Проще говоря, наш мозг стал лениться и по-другому обрабатывать информацию. Этого можно избежать, если придерживаться простых правил, уверена психолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как решить проблемы со сном у малышей и подростков.

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