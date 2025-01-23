Краснодарский край, Крым и Севастополь: Путину доложили о ликвидации последствий разлива мазута

С докладом выступил глава комиссии вице-премьер Виталий Савельев.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами правительства результаты работ по ликвидации последствий разлива мазута в в Черном море, в результате крушения танкеров. Виталий Савельев выступил с докладом как глава комиссии.

«Непосредственно на месте ЧС развернут федеральный и оперативный штаб под руководством министра МЧС России Куренкова Александра Вячеславовича. Он на ежедневной основе координирует работу по ликвидации последствий аварии в Краснодарском крае, республике Крым и городе Севастополе», — доложил он.

Кроме того, добавил Савельев, члены правительственной комиссии побывали в Краснодарском крае. Они провели анализ обстановки в зоне ЧС, провели встречи с волонтерами и организовали совещания на базе регионального оперштаба в Анапе.

К настоящему моменту удалось откачать с кормовой части танкера «Волгонефть-239» свыше 1,1 тысячи тонн мазута, но осталось — еще около 300 тонн. Также сейчас решается вопрос о подъеме затонувших судов.

Что касается утилизации загрязненного мазутом песка и грунта, над этим работают семь организаций. Также на местах спасают птиц и животных, пострадавших от разлива нефтепродукта. Организовано 18 пунктов в зоне ЧС.

Владимир Путин, в свою очередь, поручил Савельеву уделить отдельное внимание ревизии нормативной базы осуществления морских и речных перевозок нефтепродуктов, а также дал поручение провести ревизию танкерного флота.

Крушение двух танкеров с нефтепродуктами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло 15 декабря. По одной из версий, причиной крупной аварии стали семибалльные волны и сильный шквалистый ветер. Около 3,8 тысячи тонн мазута оказались в водах Черного моря.

Последствия, по прогнозам экологов, не ограничатся сиюминутным загрязнением: часть мазута опустилась на дно, и по мере потепления эти массы будут всплывать. Сотрудники МЧС, волонтеры и представители природоохранных организаций борются за чистоту побережья.