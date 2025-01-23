«Чтобы не сравнивали со мной»: внучка Долиной хочет взять псевдоним

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 359 0

Долина заявила, что ее внучка в будущем может взять псевдоним

Фото, видео: Сергей Фадеичев/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Наследница артистки занимается вокалом и мечтает стать певицей.

Внучка народной артистки РФ Ларисы Долиной Александра в будущем может взять псевдоним. Об этом певица рассказала в разговоре с 5-tv.ru на конкурсе «Большая сцена».

«Сейчас уже о говорим о том, что может быть она когда-то возьмет псевдоним, чтобы ее не сравнивали со мной, потому что мы разные», — рассказала Долина.

По словам певицы, у ее наследницы свой путь, и она не должна ориентироваться на бабушку. Кроме того, артистка не планирует помогать Александре с выбором псевдонима, поскольку это решение она тоже должна принять сама.

«Я не буду ничего навязывать, так как я не хочу этого. Я никогда ничего не навязывала и дочери своей», — объяснила Долина.

Певица также рассказала, что ее внучка много времени посвящает учебе и приходит домой «совершенно мертвая». Александра учится в специализированной школе с творческим уклоном.

К слову, Саша унаследовала от бабушки талант — она тоже поет и делает успехи в творчестве. Известно, что девочка занимается вокалом не только с Долиной, но и с композитором Виктором Началовым. Она не раз говорила в интервью, что мечтает пойти по стопам бабушки и стать певицей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд обязал обманувших Ларису Долину мошенников вернуть ей 69 миллионов рублей.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.10
0.82 103.66
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:15
Собака стала студентом Самарского государственного института культуры
23:58
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до 10
23:42
Жена Макрона — мужчина? Журналистка из США пообещала опубликовать доказательства
23:22
Улучшит репутацию: выяснилось, кто станет первым лицом британской королевской семьи
23:05
«Чтобы не сравнивали со мной»: внучка Долиной хочет взять псевдоним
22:49
Деми Мур впервые за полувековую карьеру номинирована на премию «Оскар»

Сейчас читают

Жена Макрона — мужчина? Журналистка из США пообещала опубликовать доказательства
«Внутреннее сосредоточение»: стилист Байрамов ответил, почему не нужно бояться года Отшельника
«Высыпайся сейчас»: Бикович дал совет Петрову, который скоро станет отцом
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год