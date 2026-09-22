Не ее собственность: Долина рассказала всю правду о «своей новой квартире»
Оказалось, что с новой жилплощадью певицы все не так уж просто.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Лариса Долина заявила, что новая квартира оформлена не на нее
Народная артистка России Лариса Долина рассказала о новой квартире, в которой сейчас живет, и призналась, что жилплощадь не является ее собственностью. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере исторической драмы «Романовы: преданность и предательство».
Долина рассказала, что квартира пока не оформлена на нее — жилье ей предоставили друзья. По словам певицы, она надеется в будущем накопить средства и приобрести ее.
«Квартира не моя. Дело в том, что друзья мне ее просто дали, отдали жить в ней. Но оформлена она на них. Ну, я надеюсь, что я когда-нибудь скоплю денег и куплю ее. Может быть, дочь сможет когда-нибудь или внучка. Мне сказали: „Живи там сколько хочешь“. Это я считаю подарком. Они не оставили меня на улице, понимаете? А это я считаю, что это подарок», — поделилась артистка.
Артистка с улыбкой ответила на вопрос о том, появились ли в новом доме какие-то мистические обитатели
«Нет, у нас кошки бегают, а барабашки нет», — отметила Лариса Долина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в открытом доступе появились кадры интерьера новой квартиры народной артистки России Ларисы Долиной в Москве.
Речь идет о пятикомнатной квартире на улице Фотиевой площадью 266 квадратных метров. Жилье расположено в монолитном доме 2007 года постройки. В объявлении о продаже стоимость объекта указывалась на уровне 220 миллионов рублей.
Новая квартира заметно отличается от прежнего жилья певицы в Хамовниках. В интерьере появились зеркальный коридор, просторная гостиная с панорамными окнами, деревянный кухонный гарнитур, а также большая ванная комната с сауной и джакузи. Всего в квартире три спальни.
Ранее Лариса Долина рассказывала, что после истории с мошенниками оформила новое жилье на дочь и внучку. В 2024 году артистка стала жертвой телефонных аферистов: злоумышленники убедили ее продать квартиру в Хамовниках и перевести деньги на так называемый безопасный счет.
После обращения певицы в суд сделку признали недействительной, однако позже Верховный суд закрепил право собственности за покупательницей Полиной Лурье, которая, как отмечалось в материалах дела, не знала о преступной схеме.
Позднее Долина сообщила, что получила новую квартиру от друзей. В начале 2026 года суд также взыскал более 114 миллионов рублей с участников мошеннической схемы.
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