Александр Петров рассказал о съемках фильма в Мексике и реакции местных актеров

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 20 0

Слухи о «классном русском режиссере» ходили по всей Мексике.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Актер Александр Петров рассказал о том, что ему довелось поработать с мексиканскими актерами, которые стремились попасть в российское кино. Он поделился этой историей с корреспондентом 5-tv.ru на премьере своего нового комедийного фильма «Василий», съемки которого проходили в солнечной Мексике.

«Мы с ними сразу подружились, сразу пошли в кадр. Они очень теплые люди, они очень открытые люди и в жизни, и на площадке. Плюс мне кажется, что Дима (режиссер фильма Дмитрий Литвиненко — прим. Ред) выбрал лучших мексиканских артистов. И вообще по Мексике, как мы потом узнали, ходил такой слух, что какой-то классный режиссер приехал русский, снимает классное большое кино интересное. Про этот кастинг знали и туда хотели попасть. И как следствие, например, мексиканский артист Марко де ла О, который играл главные роли на Netflix и снимался с Сильвестром Сталлоне, играет у нас небольшую роль, от которой он получил огромное удовольствие», — поделился Петров.

Новая картина с участием Александра рассказывает о похождениях двух братьев-близнецов в Мексике и их попытках сбежать от преследования местным картелем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная жена Саши Петрова впервые вышла в свет.

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