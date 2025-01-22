Трое перед камерами: беременная жена Саши Петрова впервые вышла в свет

Супруги появились вместе на премьере фильма «Василий».

Актер Саша Петров впервые вывел в свет свою жену Викторию после новостей о пополнении в семье. Пара предстала перед камерами на красной дорожке премьеры фильма «Василий».

Петров нежно приобнимал супругу. А она во всей красе продемонстрировала свой наряд — черное облегающее платье в пол с акцентной белой накидкой из атласной ткани.

Масштабная свадьба актера Александра Петрова состоялась в Подмосковье 25 ноября 2023 года. На торжественное мероприятие на модной площадке La Pino Hall собралось около 250 гостей. Эта свадьба стала неожиданностью для поклонников — ведь Виктория, как говорил Петров, для него стала практически первой встречной, которую он молниеносно сделал свой женой.

Ранее он с 2019 года встречался с коллегой Стасей Милославской. Первые предположения о звездном романе зазвучали в прессе после их совместной работы в ленте «Стрельцов».

Сразу после расставания ни Петров, ни Милославская свое решение не комментировали. Каково же было удивление аудитории, когда спустя всего полгода после прощания с предыдущей избранницей, Петров женился на некой Виктории, которая на 12 лет младше своего знаменитого супруга.