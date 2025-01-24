По словам американского президента, Зеленский не должен был допустить боевых действий.

Зеленский не должен был допустить боевых действий на Украине. Об этом заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что вместо заключения сделки с Москвой глава киевского режима пошел на вооруженный конфликт. В очередной раз новый глава Белого дома раскритиковал и предыдущую американскую администрацию — за бездумное финасирование Киева. Теперь же президент США призывает Россию как можно скорее сесть за стол переговоров, грозя в противном случае новыми санкциями. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий продолжит тему.

Для своего первого после возвращения во власть интервью Дональд Трамп площадку выбрал удачно. Лояльный республиканцам Fox News явно не собирался оспаривать заявления президента. Какими бы странными они ни были. К примеру, Трамп утверждает: у США до сих пор нет рабочих прототипов гиперзвуковых ракет, потому что их… украла Россия.

«Во время правления Обамы они украли чертежи… Россия украла чертежи. Они получили их от нас. Они украли гиперзвуковые материалы и сделали гиперзвуковые ракеты», — заявил президент США.

По всей видимости, Трамп убежден, что Россия выкрала чертежи физически, и даже копий не осталось. Иначе как объяснить, что за аналогичный период времени ведущая военная держава мира не смогла построить ничего и близко похожего на «Циркон», «Орешник» и «Кинжал»?

Ответ у Трампа на все один, и он обращен на внутреннюю американскую аудиторию: якобы виноваты во всем демократы.

Это же касается и украинского конфликта, впрочем, сейчас появилось интересное уточнение.

«Зеленский решил тягаться с гораздо более крупной страной, гораздо более могущественной. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку. А Зеленский захотел воевать», — отметил Трамп.

Теперь же, заявляет Трамп, Зеленский наконец созрел и «готов заключить сделку». По этой логике осталось только надавить на Россию. И здесь советники американского президента, вероятно, предлагают ему несколько альтернатив.

Первая — намеренно тянуть время, подпитывая параллельно НАТО. Об этом варианте со ссылкой на близкий к Белому дому источник пишет авторитетный журналист Сеймур Херш.

«Среди причин затягивания серьезных переговоров — уверенность в том, что Трамп убедит страны НАТО увеличить свои ежегодные выплаты в альянс. И тогда это «будет рассматриваться как угроза для Путина», — заявил он.

Подтверждая эту теорию, Трамп выступил на Давосском форуме, где призвал европейских союзников увеличить расходы на оборону сразу до 5% ВВП. Показатель для всех стран НАТО, включая США, немыслимый. Впрочем, послушная бюрократия Старого света, и так страдающего от бюджетного кризиса, пока пытается строить хорошую мину.

«Программы Берлина и Парижа сходятся в том, чтобы преобразовать нашу европейскую оборонную промышленную и технологическую базу», — говорит министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

И все же план задавить Россию усилением НАТО в условиях тотальной деиндустриализации Европы слишком нереалистичен. А значит, остаются другие альтернативы.

Например, вводить новые санкции, которые Трамп почему-то называет тарифами. Правда, в их эффективности он и сам не вполне уверен.

— Вы сказали, что санкции, наложенные на Россию заставят президента Путина начать переговоры? — говорит журналист.

— Я не знаю, но я думаю, что он должен прийти к сделке, — заявил Трамп.

Наконец, третий путь, который сам Трамп уже не раз озвучивал и, очевидно, считает чем-то вроде панацеи, — ударить по энергетическому рынку.

То есть заполонить его американскими нефтью и сжиженным газом, а заодно нажать на страны ОПЕК, чтобы те увеличили добычу и тем самым обрушили цены на черное золото. Якобы это подорвет всю российскую экономику.

Проблема Трампа в том, что каждый из этих вариантов — если даже абстрагироваться от их «эффективности» — требует очень много времени. Американский президент же загнал себя в цейтнот — своими обещаниями завершить конфликт сначала до инаугурации, потом сразу после, теперь вот «за первые сто дней» своего срока.

Путь, который хозяину Белого дома пока даже в голову не приходит рассматривать, — устранить первопричины кризиса: бездумное расширение НАТО на Восток, дисбаланс безопасности в Европе, неонацистский характер власти на Украине. То, о чем Россия говорила задолго до начала специальной военной операции — и в том числе Дональду Трампу. Правда, умение слушать и слышать никогда не было его коньком.