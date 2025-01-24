Основные очаги устранены: с кормы «Волгонефть-239» осталось откачать 300 тонн мазута

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Более 265 тонн загрязненного песка вывезли с площадки временного хранения на Кубани.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

С пляжей Кубани начали вывозить загрязненный мазутом песок. Накануне с площадки временного хранения в хуторе Воскресенском собрали более 265 тонн. Всего с краснодарского побережья вывезли около 30 тысяч тонн зараженного грунта.

Как рассказал вице-премьер Виталий Савельев, основные очаги выброса мазута удалось устранить. С кормы танкера «Волгонефть» осталось откачать 300 тонн нефтепродуктов. Это хотят сделать до конца следующей недели.

А сегодня зампред правительства отправится в Краснодарский край, чтобы на месте оценить ход работ по ликвидации последствий аварии с танкерами. По итогам инспекции запланировано совещание с членами Правительственной комиссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России проведут полную ревизию всего танкерного флота и правил перевозки нефтепродуктов. Такое распоряжение сегодня дал Владимир Путин.

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