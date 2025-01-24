Мазут, пенсии и цифровизация: Путин провел совещание с членами Правительства РФ

В России проведут полную ревизию всего танкерного флота и правил перевозки нефтепродуктов. Такое распоряжение сегодня дал Владимир Путин.

Инцидент в Черном море, где уже месяц устраняют последствия разлива мазута, стал центральной темой совещания главы государства с правительством. И на нем, пожалуй, впервые прозвучали предложения ученых, как же очистить морское побережье. Подробнее — корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Президент внимательно следит за тем, как Черное море чистят от мазута. Чиновников этим вопросом Путин просил заняться вплотную, когда проводил совещание по развитию Крыма. Сегодня он потребовал отчет и ревизию.

«Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства, проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», — заявил президент.

По каждой позиции Путин ждет от министров отдельного доклада. Самая трудная ситуация — вокруг танкера «Волгонефть-239». Чтобы ликвидировать ЧС, пришлось построить специальную инфраструктуру.

«Вокруг нее были установлены боны, чтобы не допустить дальнейшего разлива. Для удаления мазута мы проложили к кормовой части танкера подъездную дорогу — около 400 метров», — отметил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

Осталось 300 тонн мазута. Его вывозят битумовозами и по железной дороге доставляют к местам утилизации, а как исправить экологическую ситуацию — думают, в том числе, и наши ученые. И им есть, что предложить.

«В рамках нашей работы с научным сообществом, учеными Курчатовского института был представлен ряд решений, которые возможно реализовать в короткий срок — за счет хорошо освоенных нашей промышленностью технологий и материалов», — пояснил министр по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Качество воды, воздуха, почвы — контроль всего этого тоже ведется каждый день.

От мазута погибли 49 дельфинов. Чтобы спасти остальных, нужно торопиться. Скоро начнется миграция.

«Вы сказали про миграцию китообразных. Это что за китообразные и куда они мигрируют-то по Черному морю?» — спросил Путин.

«Владимир Владимирович, это касается дельфинов, они называются так — из породы китообразных, и у них в марте на этой локации происходит миграция. Мы взяли статистику за прошлые годы — два года и пять лет назад дельфины также умирали, их выбрасывало на берег. И наша задача сейчас с биологами, проведя вскрытие, разобраться, что все-таки являлось причиной», — объяснил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Еще одной — и тоже насущной — темой совещания стали прошлогодние паводки. Сильно пострадала Оренбургская область, там тысячи людей лишились жилья. Президенту доложили: новоселов уже много, но и стройка все еще идет.

«По Оренбургской области у нас оказалось подтоплено всего 28 145 домов, 3487 из них признаны утраченными в результате работы комиссии и 18 363 дома пошли на капремонт. Для пострадавших в городе Орске организовано строительство более тысячи квартир», — сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

Социальное благополучие граждан — один из главных приоритетов. И здесь Путин вернулся к пенсиям и пособиям, об индексации которых говорил накануне. Все выплаты, как доложили главе государства, россияне получат вовремя.

«Увеличенные выплаты придут всем 39 миллионам пенсионеров в феврале, и тогда же будет перечислена доплата за январь», — уточнил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Обсудили также контроль и надзор. Гражданско-правовые вопросы прокуратура решает в тесной связке с правительством. Продолжают развиваться и цифровые сервисы.

«Это дальнейшее развитие системы обратной связи. У нас уже несколько лет на портале „Госуслуг“ действует сервис для судебного обжалования. Любой предприниматель может буквально в три клика пожаловаться на контролера», — сообщил заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

С тем, чтобы общение с теми же надзорными органами проходило без лишней бюрократии — прозрачно, как стекло операциониста в МФЦ.

«Что касается контрольной и надзорной деятельности, — она должна быть на высоком уровне, должна осуществляться с помощью современных технических средств, об этом тоже говорили, должна защищать общество, государство и граждан от всего, что называется недобросовестностью со стороны государства и со стороны любых, в том числе, коммерческих структур, но не должна ограничивать свободу», — подчеркнул Путин.

По этому пути Россия идет уже много лет, и этот вектор должен сохраниться.