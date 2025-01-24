Не бойтесь отпускать прошлое: прогноз Таро на неделю с 27 января по 2 февраля

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 27 января по 2 февраля.

Основная энергия недели (Карта Таро — Смерть)

5-tv.ru

На этой неделе преобладает энергия обновления себя и всего, что нас окружает. Кроме того, это энергия осознания и понимания важности перемен. В нашей жизни все циклично: когда один период подходит к концу — наступает другой. Происходит эволюция человека и различных сфер жизни.

Важно понять, что перемены актуальны уже сейчас. Не бойтесь отпускать прошлое. Бывают моменты, когда выход из зоны комфорта кажется нам страшным, и мы сами создаем себе сложности. Однако не стоит боятся изменений.

Самое время для внутренней трансформации и для того, чтобы задуматься: что я могу сделать для себя. Перемены часто бывают болезненными, но они жизненно необходимы, чтобы не останавливаться на достигнутом.

Прогноз финансов недели (Карты Таро — Туз Мечей, Паж Жезлов)

5-tv.ru

Туз Мечей — это наши знания и умения разбираться в различных вопросах. Пригодится умение дискутировать, отстаивать свои интересы без применения физической силы.

На этой неделе могут проходить переговоры, в ходе которых будут достигнуты важные договоренности для улучшения финансового статуса. У кого-то, наоборот, может произойти разрыв деловых отношений.

Паж Жезлов говорит о новых начинаниях, инициативе любого рода. Не бойтесь отпускать старое, чтобы пришло что-то новое.

С точки зрения финансов неделя будет неплохая, поскольку она позволит посмотреть на различные ситуации под новым углом. К нам в руки идет новая информация, которой так сильно не хватало.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Паж Кубков)

5-tv.ru

Паж Кубков сулит легкие и беззаботные энергии. Карта говорит о том, что в отношениях не стоит ждать чего-то серьезного. Не принимайте ничего близко к сердцу.

В отношения можно привнести нотку романтики, чтобы они были легкими, воздушными и заиграли новыми красками.

Совет на неделю (Карта Таро — Влюбленные)

5-tv.ru

Карта говорит о том, что все в жизни должно быть по любви. И не важно — это любовь к ближнему или к себе. Любовь разная, и все ее аспекты мы можем ощутить на этой неделе. Важно всегда начинать с себя.

Делайте тот выбор, который откликается в вашем сердце больше всего. Можно положиться на помощь друга, на его плечо, если наступает непростой период. Можно позволить себе влюбиться и сходить на свидание.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 января по 2 февраля.