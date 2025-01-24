«Ругаемся при детях»: Влад Топалов рассказал о конфликтах с Региной Тодоренко

Поклонники беспокоятся за атмосферу в звездной семье.

Певец Влад Топалов часто выясняет отношения с супругой Региной Тодоренко в присутствии детей и не считает такое поведение неправильным. Об этом артист заявил в одном из YouTube-шоу. Артист откровенно поделился подробностями того, как устроены взаимоотношения в его семье.

«Мы ругаемся при детях. Мы миримся при детях. Я не боюсь быть собой при детях», — признается он.

Топалов добавил, что у него сложный характер, аргументировав это возрастом.

«Мне 40 лет, и я точно не поменяюсь», — говорит исполнитель.

Артист считает, что дети должны видеть взрослых с разных сторон, чтобы не переживать из-за собственного поведения.

«Бывало, что при детях Регина вставала мне в противовес и это приводило к страшным конфликтам. Это мои сыновья, это не дочки. Если ты при них обрываешь мой авторитет, ты им делаешь плохо, не мне. Потому что будет обязательно момент, когда мой авторитет условно спасет им жизнь», — добавляет Топалов.

Регина и Влад воспитывают двоих детей — Михаила, родившийся в 2018 году, и Мирослава 2022 года рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тодоренко пообещала родить третьего ребенка в 2025 году.