На примере Нюши: как сохранить отношения после измены

Чтобы сохранить семью, необходимо пройти трудный путь.

Певица Нюша и ее бывший муж Игорь Сивов могли бы сохранить брак, пережив измены. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала семейный психолог Татьяна Потемкина.

После измен Сивова супруги старались сохранить свой брак, но у них не получилось. В 2024 году они развелись, однако, остались в теплых отношениях ради двоих совместных детей.

По словам психолога, измену можно пережить, но для этого обоим нужно приложить много усилий. Данная ситуация может быть следствием того, что в отношения необходимо внести изменения, оздоровить их. Измена может стать возможностью, а не провалом.

«Правда, для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, паре придется пройти трудный путь проживания, крушения прежней картины мира, образа себя и своих отношений. Не всегда этот путь бывает успешным, ведь последствия измены практически всегда отражаются на жизни супругов», — поясняет психолог.

Это трудно, потому что один теряет доверие и уверенность, а второй испытывает чувство вины, рассказывает специалист. Важно не спешить и не принимать решения на пике эмоций. Нужно взглянуть на ситуацию со стороны и вспомнить, что предшествовало измене и какие нерешенные проблемы были у пары.

Потемкина говорит, что есть два пути. Первый, когда супруги пытаются справиться с этой ситуацией самостоятельно. Данная дорога будет более длинной и тернистой. Проработать измену со специалистом — это второй путь. Он легче и быстрее, но тоже требует усилий.

А вот формат открытого или свободного брака эксперт не приветствует. Так как в этом случае слабее привязанности. У партнеров нет чувства спокойствия, стабильности и безопасности. А ведь эта основа любых отношений. Часто у тех, кто состоит в подобном союзе, повышается чувство тревоги и слабеет способность доверять.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что какие признаки указывают на измену.