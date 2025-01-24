Остужение мороженым: можно ли сбить температуру при ОРВИ холодным лакомством

В самолечении не все методы хороши.

Любимая многими сладость из детства — мороженое — не поможет в лечении простуды, а сбить таким способом температуру не получится. Этим с изданием Газета.ру поделился врач Илья Садиков.

«Мороженое не сможет сбить температуру, поэтому лучше прибегнуть к другим методам», — предупреждает доктор.

По мнению специалиста, надежнее для болеющего будет обтереться холодной водой или наложить оздоровительный компресс в том месте, где находятся крупные сосуды, — в локтевые области, на подмышки, у складок паха и под коленями.

Однако врач не запрещает полакомиться мороженым во время привычного сезонного ОРВИ, поскольку считает, что от одной порции вреда не последует.

«Вирусы находятся внутри клеток, и мороженое на них никак не влияет», — дополняет он.

Также эксперт отмечает, что желание вылечиться самостоятельно при высокой температуре может привести к опасным последствиям, поэтому важно вовремя обращаться в больницу.

Если температура составляет более 38 градусов и переносится тяжело, то необходимо немедленно выяснить причину такого состояния у врача и следовать его указаниям.

Садиков добавил, что аппетит будет снижен при высокой температуре, поэтому особо важно обильно пить теплую жидкость. Не стоит забывать о регулярном проветривании помещения, а также лучше воздержаться от длительных горячих ванн, как и от укутывания в одеяла.

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