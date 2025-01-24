Поймали с поличным: полицейские накрыли сеть вебкам-студий в разгар рабочего дня

Эфирная новость 36 0

Полицейские накрыли сеть вебкам-студий в разгар рабочего дня

Фото, видео: © РИА Новости/Вадим Жернов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неожиданный поворот сюжета могли наблюдать клиенты.

Сеть вебкам-студий накрыли полицейские сразу в нескольких регионах. В Москве, Саратове, Ростове-на-Дону и Краснодаре девушки по видеосвязи выполняли за деньги интимные пожелания клиентов.

Все контролировали администраторы. Они же распределяли доходы. Полицейские нагрянули к ним, когда рабочий день был в самом разгаре.

— За что задержали?

— Распространение порнографических материалов. Я менеджер.

А в Петербурге несколько дней назад закрыли студию, где снимали фильмы для взрослых. Там трудилась целая съемочная группа — режиссеры, актеры и визажисты. Свою кинопродукцию они продавали на интернет-сайтах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто такие консуматорши и как они обманывают мужчин.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
Время путешествий и приключений: китайский гороскоп на февраль 2025 года

Последние новости

23:09
В Горловке 12 мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ
22:50
Вихрь поздравлений: Борисов рассказал о реакции близких на его номинацию на «Оскар»
22:32
Поймали с поличным: полицейские накрыли сеть вебкам-студий в разгар рабочего дня
22:15
Остужение мороженым: можно ли сбить температуру при ОРВИ холодным лакомством
21:57
«Не разорвали отношения»: как санкции Запада стимулировали развитие «Росатома»
21:42
Режим ЧС федерального характера ввели в Севастополе после крушения танкеров

Сейчас читают

«Не мой язык»: Юра Борисов объяснил свой вздох на вручении «Золотого глобуса»
«Русские в Голливуде»: режиссер Кустурица о номинации Юры Борисова на «Оскар»
Малыш вырос: Диана Гурцкая обеспокоена взрослением сына
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год