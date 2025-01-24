Поймали с поличным: полицейские накрыли сеть вебкам-студий в разгар рабочего дня
Полицейские накрыли сеть вебкам-студий в разгар рабочего дня
Фото, видео: © РИА Новости/Вадим Жернов; 5-tv.ru
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Неожиданный поворот сюжета могли наблюдать клиенты.
Сеть вебкам-студий накрыли полицейские сразу в нескольких регионах. В Москве, Саратове, Ростове-на-Дону и Краснодаре девушки по видеосвязи выполняли за деньги интимные пожелания клиентов.
Все контролировали администраторы. Они же распределяли доходы. Полицейские нагрянули к ним, когда рабочий день был в самом разгаре.
— За что задержали?
— Распространение порнографических материалов. Я менеджер.
А в Петербурге несколько дней назад закрыли студию, где снимали фильмы для взрослых. Там трудилась целая съемочная группа — режиссеры, актеры и визажисты. Свою кинопродукцию они продавали на интернет-сайтах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто такие консуматорши и как они обманывают мужчин.
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