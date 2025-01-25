США приостановили въезд мигрантов из Украины по спецпрограммам

Американские власти приостановили работу специальных программ, которые дают возможность мигрантам временно жить в стране. Речь идет также и о Uniting for Ukraine, позволяющей украинцам при наличии приглашающей стороны (спонсора) попасть на территорию США, сообщила NYT.

Отмечается, что благодаря инициативе Uniting for Ukraine, которая начала свою работу при президентстве Джо Байдена, в США въехали более чем 150 тысяч украинцев.

В администрации американского президента Дональда Трампа заявили, что большинство подобных программ не соответствовали законодательству. Глава США подписал указ, в рамках которого необходимо прекращение инициатив, идущих вразрез с новой миграционной политикой страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агентство США по международному развитию (USAID) уже заморозило проекты помощи Украине.