«Собирается раскрыть все тайны»: Мелания Трамп снимет фильм о жизни в Белом доме

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

Мелания Трамп снимет документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп снимет документальный фильм о жизни в Белом доме

Фото: www.globallookpress.com/© CNP/AdMedia

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Прежде так не делала ни одна первая леди США.

Жена президента США Дональда Трампа — Мелания — собирается снять документальный фильм, посвященный жизни в Белом доме. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Мелания собирается раскрыть все тайны в документальном фильме о своей жизни», — говорится в сообщении.

Для этой цели Трамп переезжает в резиденцию в сопровождении целой съемочной группой. До нее этого не делала ни одна первая леди в США.

Транслировать фильм будут в 2025 году на одном из стриминговых сервисов. Причем компания вложила огромную сумму в проект — 40 миллионов долларов. Большая часть этой суммы достанется Мелании, ведь она выступает его продюсером.

Помимо кинокартины Трамп также планирует выпустить автобиографическую книгу в двух версиях. В своих трудах первая леди опишет истории и поместит фотографии, которые прежде никогда не публиковались. Книга выйдет осенью. Точную дату выпуска Мелания пока не анонсировала, хотя и открыла на своем сайте предзаказ двух версий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Меланья Трамп объявила о запуске собственной криптовалюты.

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