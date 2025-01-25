«Собирается раскрыть все тайны»: Мелания Трамп снимет фильм о жизни в Белом доме

Прежде так не делала ни одна первая леди США.

Жена президента США Дональда Трампа — Мелания — собирается снять документальный фильм, посвященный жизни в Белом доме. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Мелания собирается раскрыть все тайны в документальном фильме о своей жизни», — говорится в сообщении.

Для этой цели Трамп переезжает в резиденцию в сопровождении целой съемочной группой. До нее этого не делала ни одна первая леди в США.

Транслировать фильм будут в 2025 году на одном из стриминговых сервисов. Причем компания вложила огромную сумму в проект — 40 миллионов долларов. Большая часть этой суммы достанется Мелании, ведь она выступает его продюсером.

Помимо кинокартины Трамп также планирует выпустить автобиографическую книгу в двух версиях. В своих трудах первая леди опишет истории и поместит фотографии, которые прежде никогда не публиковались. Книга выйдет осенью. Точную дату выпуска Мелания пока не анонсировала, хотя и открыла на своем сайте предзаказ двух версий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Меланья Трамп объявила о запуске собственной криптовалюты.