Путин утвердил поручения по вопросам социальной поддержки семей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 39 0

Для студенток повысят пособие по беременности и родам.

Путин утвердил поручения по вопросам социальной поддержки семей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам социальной поддержки семей. Об этом говорится на официальном сайте главы РФ.

Так, с 1 января 2025 года для женщин, которые были удостоены с 2022 года звания «Мать героиня», установлены социальные гарантии аналогичные тем, что предоставляют Героям Труда.

Помимо этого, студенткам, обучающимся по очной форме в образовательных организациях, повысят размер пособия по беременности и родам. Теперь выплаты будут соответствовать прожиточному минимуму трудоспособного населения.

Также Путин поручил принять меры для того, чтобы авиакомпании предоставляли детям до 12 лет скидки в размере не менее 50% от стоимости перелета. Они распространяются и на международные линии над территорией РФ.

Президент утвердил предоставить родителям предложения по повышению доступности групп продленного дня в образовательных учреждениях. И вместе с тем, повысить для семей с детьми доступность и качество поездок в такси, включая установление льготной стоимости.

Также президент РФ поручил проработать вопрос увеличения размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин призвал создавать максимально комфортные условия для многодетных семей.

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